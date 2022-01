Un estudi associa la dieta mediterrània amb una menor mortalitat en majors de 65 anys

Una adherència més gran a la dieta mediterrània s'associa amb una menor mortalitat en adults de més de 65 anys. Així ho indica un estudi internacional liderat per la Universitat de Barcelona (UB), basat en un nou índex de biomarcadors dietètics. La investigació, publicada a la revista BMC Medicine, ha comptat amb la col·laboració de l'Institut Nacional d'Envelliment (NIA) dels Estats Units i té com a punt de partida el projecte InCHIANTI, desplegat a la regió italiana de la Toscana. En el marc d'aquest programa, s'ha fet seguiment durant dues dècades a un total de 642 participants de 65 anys o més, un 56% d'ells, dones.

Segons les conclusions de l'estudi, l'anàlisi de biomarcadors dietètics en plasma i orina pot contribuir a l'assessorament individualitzat en matèria d'alimentació o persones grans. Aquest nou índex permet avaluar l'associació de certs grups d'aliments de la dieta mediterrània amb el risc de mortalitat, ha explicat en un comunicat Cristina Andrés-Lacueva, catedràtica de la UB i cap del Grup de Recerca de Biomarcadors i Metabolòmica Nutricional dels Aliments de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació de la UB i del CIBER de Fragilitat i Envelliment (CIBERFES).

Durant els 20 anys de seguiment dels participants en l'estudi, van produir-se 425 morts, 139 de les quals per malalties cardiovasculars i 89 per causes relacionades amb el càncer. Un cop analitzats els models, la puntuació de la dieta mediterrània mitjançant els biomarcadors es va associar inversament amb totes les causes de defunció.