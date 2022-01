PSOE i PP es reforcen a costa de Podem i Cs mentre Vox es referma, segons el CIS

Els socialistes perden dues dècimes de distància amb els populars, però es mantenen a set punts

Actualitzada 20/01/2022 a les 13:33

PSOE i PP reforcen els seus suports segons el baròmetre del CIS del mes de gener, en pujar la seva estimació de vot fins al 28,5% i el 21,5%, respectivament, a costa d'Unidas Podemos i Cs que perden força, mentre que Vox repeteix pràcticament el resultat i es manté com a tercer partit.Segons l'última enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, elaborada entre el 3 i el 14 de gener passats, el PSOE pujaria en un mes mig punt mentre que el PP veuria augmentada la seva estimació de vot del 20,8% del desembre al 21 ,5 de gener, retallant en dues dècimes la seva distància amb els socialistes.Per contra, Unides Podem perdria sis dècimes coincidint amb la polèmica protagonitzada pel ministre de Consum, Alberto Garzón, per les macrogranges i la carn espanyola i es quedaria amb el 13,1%.Caiguda molt accentuada en el cas de Ciutadans que pateix una dura caiguda i es deixa gairebé dos punts a les portes de les crucials eleccions a Castella i Lleó, passant del 5,9 de desembre, al 4% de gener.Vox, mentrestant, es referma com a tercera força política amb un 14,7% d'estimació de vot, una dècima més que a l'anterior sondeig.En sisè lloc repeteix ERC, amb el 3%, mig punt més que al desembre, seguit de Més País-Compromís, que segueix guanyant pes i escala fins al 2,8% en estimació de vot, sis dècimes més, just ho que perd Unides Podemos.Pocs canvis entre els partits minoritaris: JxCat obtindria un 1,4%; PNB un 1,3; Bildu, un 0,9; la CUP, el 0,7% i el BNG, un 0,6 dels suports. El segueix CCa-NC, amb un 0,4%, mentre que NA+, PRC i Teruel Existe es quedarien amb el 0,1% dels vots segons el CIS. Per sobre de tots ells estaria el PACMA, partit sense representació parlamentària, a qui votarien l'1,4% dels espanyols.

Yolanda Díaz repeteix com a millor valorada

La vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, repeteix com a millor valorada i obté un 4,82. El president espanyol, Pedro Sánchez és el segon líder millor valorat amb un 4,34 seguit del líder de Més País, Íñigo Errejón, amb un 4,05.

A continuació se situa la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, amb un 3,59 seguida del líder del PP, Pablo Casado, amb un 3,37 i del president de Vox, Santiago Abascal, amb un 2,88.

Pel que fa a la valoració dels ministres, els que obtenen una puntuació més baixa són la titular d'Igualtat, Irene Montero, amb un 3,8 seguida per la cua pels titulars de Drets Socials i líder de Podem, Ione Belarra, amb un 3,84 i pel ministre de Consum, Alberto Garzón, amb un 3,95.