La Intersindical demana que les baixes per covid persistent es considerin malaltia laboral

L'entitat posa de manifest que l'objectiu dels afectats és «recuperar la seva vida anterior a la pandèmia»

Actualitzada 20/01/2022 a les 08:43

La Intersindical demana que les baixes per covid persistent es considerin malaltia o accident laboral, ja que ve derivada com a seqüela d'una malaltia reconeguda com a professional a efectes de prestació econòmica. També sol·licita que el període màxim s'ampliï, i enlloc de 18 mesos es prorrogui per períodes de 6 mesos, prorrogables per períodes iguals fins a un màxim de 18 mesos més. També sosté que cal incloure la covid persistent el catàleg de malalties professionals, de forma que sigui reconeguda i tractada per les unitats de Prevenció de Riscos Laborals dels centres de treball i rebi el tractament adequat.