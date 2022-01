La dosi de reforç augmenta deu vegades més els anticossos neutralitzants davant d'òmicron

Aquest increment passa tant en les persones que ja han passat el coronavirus com en les que no

Actualitzada 20/01/2022 a les 09:48

Rebre la tercera dosi de la vacuna contra la covid-19 augmenta fins a deu vegades els anticossos neutralitzants davant de la variant òmicron, mentre manté la immunitat cel·lular. Són les conclusions a què ha arribat un estudi de l'Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) que ha comptat amb la participació de 1.200 persones de més de 65 anys en residències i centres d'Atenció Primària.Segons ha explicat Cristóbal Belda, director del centre, la tercera dosi augmenta 20 vegades el nombre d'anticossos totals en les persones més grans de 65 anys, fet que es tradueix en multiplicar per 17 la neutralització davant la variant delta i per 10 davant la variant òmicron. Aquest increment passa tant en les persones que han passat el coronavirus com en les que no.La investigació continua «en marxa» per contestar de la manera més precisa possible a la pregunta de «quan dura la immunitat induïda per les vacunes».