L'estudi del càncer contagiós de les cloïsses obre vies per entendre la metàstasi

La investigació constata com les cèl·lules canceroses passen d'uns animals a uns altres

Actualitzada 19/01/2022 a les 19:50

Científics de la Universitat de Santiago de Compostela han estat investigant un càncer contagiós comú entre les cloïsses. Aquesta malaltia es transmet d'exemplars infectats a sans i sobreviu a l'animal que el va originar. Aquest tipus de càncer és similar a la leucèmia dels humans, així que els membres del Centre Singular d'investigació en Medecina Molecular i Malalties Cròniques (CiMUS per les seves sigles en castellà) han realitzat un estudi que ha obert una nova via per a l'estudi de càncer en humans, segons informa el mitjà Nius.«L'estudi genètic d'aquests càncers contagiosos és un nou punt de vista per a tractar d'entendre la metàstasi, és a dir, la propagació del càncer a altres òrgans del cos. Amb aquest nou cas de càncer contagiós ara comptem amb més models per a estudiar les causes genètiques de la transmissibilitat del càncer», explica el professor José Tubío, el científic que lidera la recerca en declaracions a Nius Diario.La mostra de l'estudi ha comptat amb més de 500 unitats de cloïsses de la costa de Galicia, Irlanda, França Croàcia i Portugal. Durant les investigacions, els científics van trobar un tipus de càncer anomenat neoplasia hémica, similar a la leucèmia en humans. Alicia L. Bruzos, una de les investigadores del CiMUS que ha participat, apuntava que les tecnologies de seqüenciació d'ADN van descobrir que les cèl·lules canceroses podien «saltar entre espècies comportant-se de manera infecciosa».Actualment, només es coneixen càncers contagiosos en gossos, dimonis de Tasmània i diverses espècies de musclos i cloïsses. Aquests contagis entre espècies pròximes posa en alerta el perill que suposa la malaltia. Els nostres descobriments confirmen que els càncers transmissibles marins poden saltar entre espècies i assenyalen la necessitat de la seva identificació i caracterització genètica per a la seva prevenció perquè «podria suposar un perill per a l'ecosistema marí i una sèrie amenaça ecològica», sosté aquesta investigadora del CiMUS.«Un estudi previ sobre el càncer contagiós de musclos que es troba en les costes europea i sud-americana va proposar com a potencial via de contagi el viatge entre musclos adherits als casos de vaixells que van realitzar viatges comercials entre Europa i Sud-amèrica», afirma Alicia L. Bruzos. Això suggereix aprofundir en el coneixement de la ruta completa dels contagis de càncer, i les vies de transport per a conèixer les causes reals de la transmissió.