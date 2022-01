L'Estat exigeix als bancs que adoptin mesures per garantir la inclusió financera de la gent gran

En la trobada, s'ha acordat que l'Observatori per a la Inclusió Financera realitzarà un diagnòstic de la situació i, en el termini d'un mes, les patronals bancàries revisaran el seu 'Protocol Estratègic per a Reforçar el Compromís Social i Sostenible de la Banca', plantejant així noves solucions per a garantir la inclusió financera de la gent gran.