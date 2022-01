Investiguen un nou mètode per diagnosticar el càncer de mama sense fer ús de radiació

El sistema es basa en els canvis que el càncer provoca en la conductivitat del fluid limfàtic

Actualitzada 19/01/2022 a les 19:21

La mamografia és una prova diagnòstica segura i efectiva per a detectar el càncer de mama, però en general no es recomana realitzar-les-hi fins als 40 anys d'edat en part perquè, durant el procediment, es reben petites dosis de radiació ionitzant.Amb el propòsit de desenvolupar mètodes diagnòstics que recullin millor a aquest grup de pacients, científics de la Universitat d'Utah estan treballant en el desenvolupament d'una eina diagnòstica segura i indolora, que en lloc de radiació utilitza un corrent elèctric de baixa intensitat, segons recull el mitjà especialitzeu IEEE Access.El sistema es basa en el principi que el càncer provoca canvis en el fluid limfàtic intersticial, degut en part a la presència de glòbuls blancs per a combatre contra el tumor.Segons expliquen els autors del treball, aquest fluid és menys conductiu elèctricament que en una persona sana. Per a detectar i mesurar aquesta diferència, s'empren dos elèctrodes que envien el corrent a través del cos del pacient.Aquest procés es repeteix en diferents parts del cos, i un dispositiu va mesurant la conductivitat en cada cas. Posteriorment, un algorisme analitza tots els mesuraments i calcula les probabilitats que un pacient tingui càncer o no.El mètode s'ha provat, ara com ara, amb 48 dones, de les quals 24 tenien càncer maligne i 23 lesions benignes. En aquest assaig, el sistema va encertar la presència de càncer amb un 70% de precisió i la va descartar amb un 75%.Encara que això és menys precís que una mamografia (que es troba entre el 80 i el 98% d'eficàcia), pot convertir-se en una eina auxiliar especialment indicada per a dones més joves o amb el teixit del pit més dens.Fins i tot, podria usar-se en pacients que ja estan sent sotmeses a tractaments amb radioteràpia per a evitar aplicar-los més radiació, amb els riscos que això comporta.