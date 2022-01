Interior fa una crida a la responsabilitat a poques hores que s'aixequi el toc de queda

Actualitzada 20/01/2022 a les 14:42

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha fet una crida a la responsabilitat a poques hores que s'aixequi el toc de queda, aquesta mitjanit, i ha recordat que continua vigent la limitació de 10 persones en reunions socials. «Sempre que hi ha una situació nova, hi ha dispositius per a cada moment. Treballem amb previsió i amb coordinació amb les policies locals», ha subratllat. En aquest sentit, ha explicat que hi haurà desplegaments policials per vetllar pel compliment de les restriccions.El confinament nocturn s'acaba aquest dijous a la mitjanit i, per tant, es podrà sortir d'una a sis de la matinada. El Govern manté la resta de mesures com el tancament de l'oci nocturn o l'ús del certificat covid.