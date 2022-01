Experts recomanen la vacunació a menors de 12 anys amb vacunes d'ARNm

Actualment, els nens d'aquesta franja d'edat estan sent el grup amb la incidència acumulada més alta

Actualitzada 20/01/2022 a les 12:27

El Grup Col·laboratiu Multidisciplinar per al Seguiment Científic de la Covid-19 (GCMSC), impulsat per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) i el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB), recomana administrar vacunes ARNm per a la covid-19 en menors de 12 anys i confirma la seguretat en aquest grup d'edat.El GCMSC ha publicat els resultats del seu darrer treball, titulat Risc de miocarditis i pericarditis a la infància i adolescència en el context de la vacunació de la covid-19 amb vacunes ARNm, en què defineix els beneficis de les vacunes per prevenir la malaltia aguda, la persistent i les conseqüències més greus de la covid-19 a pediatria.Així, assegura que la vacunació de la població pediàtrica amb vacunes de la covid-19 basades en ARNm «és segura i recomanable».Després d'una anàlisi exhaustiva de l'evidència científica publicada fins ara, el grup ha valorat la baixa incidència de miocarditis i/o pericarditis associada a les vacunacions en menors de 12 anys, amb una incidència acumulada que s'ha estimat en un màxim de 5 casos /1.000.000 nens vacunats.A més, ha valorat l'aparent baixa gravetat dels casos quan ocorren, la dosi proporcionalment inferior per aquest grup d'edat (una tercera part de la que s'administra a adolescents o adults) i el benefici de les vacunes per prevenir la malaltia aguda, la persistent i les conseqüències més greus de la covid-19 en pediatria, com la síndrome inflamatòria multisistèmica en nens (MIS-C, per les sigles en anglès).La miocarditis és una inflamació del múscul del cor que sovint s'associa a algunes infeccions virals aparentment benignes, i pot comportar l'aparició de símptomes de gravetat.Aquesta complicació, típica en adolescents i adults joves (sobretot homes), pot aparèixer com a resultat d'un episodi de covid-19 en aquest grup d'edat.Els problemes cardíacs també poden aparèixer en el context del MIS-C, una de les complicacions més temudes i específiques de l'edat pediàtrica després d'una infecció per SARS-CoV-2.La recomanació del GCMSC —en línia amb la dels Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC) americans, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) i altres grups de professionals— adquireix una rellevància especial en l'actual context en què els menors de 12 anys estan sent durant moltes setmanes el grup amb la incidència acumulada més alta de totes les edats.«El balanç risc/benefici es decanta a favor del benefici, tal com s'ha demostrat al grup d'adolescents», segons ha explicat el pediatre Quique Bassat, que és secretari del GCMSC i investigador de l'ISGlobal, centre impulsat per la Fundació La Caixa .«De totes maneres -ha afegit-, caldrà mantenir una bona farmacovigilància per aquest grup d'edat, i educar i conscienciar la societat civil perquè sigui capaç d'identificar els símptomes associats amb la miocarditis i, si es donessin, pugui consultar-ho ràpidament amb metges de família i pediatres».Segons Bassat, «el missatge més rellevant és que, en aquest grup d'edat, el risc de miocarditis post vacunal és mínim i, en tot cas, menor a l'associat a la infecció natural per SARS-CoV-2».