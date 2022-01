El Suprem rebutja tots els recursos contra els indults als líders independentistes

La sala contenciosa-administrativa estima les al·legacions formulades per l'Advocacia de l'Estat

El Tribunal Suprem ha rebutjat tots els recursos presentats contra els indults concedits pel govern espanyol als líders independentistes condemnats per la causa de l'1-O. La secció cinquena de la sala contenciosa-administrativa ha decidit per majoria estimar les al·legacions prèvies formulades per l'Advocacia de l'Estat i conclou que «en tots i cadascun dels recursos interposats» hi ha «manca de legitimació activa». El Suprem ha descartat la legitimació del PP, de Vox així com dels dirigents de Cs Inés Arrimadas, Carlos Carrizosa i José María Espejo-Saavedra.