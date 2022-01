El preu de la llum per a aquest divendres baixa i se situa en els 179,09 euros per MWh

Actualitzada 20/01/2022 a les 14:07

El preu de la llum en el mercat majorista baixarà aquest divendres per quarta jornada consecutiva i se situarà en els 179,09 euros de mitjana, un 6,1% menys que el d'aquets dijous, segons dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Electricitat (OMIE). Per segon dia seguit, a més, estarà per sota els 200 euros després dels 190,64 euros d'avui. Les franges més cares seran entre vuit i nou del vespre, amb 214,7 euros MWh, i entre nou del vespre i deu de la nit, amb 214,68 euros per MWh; mentre que la franja més barata serà entre quatre i sis del matí, amb 154,70 euros durant dues hores consecutives. El preu més alt aquest 2022 es va registrar dilluns passat, amb 244,67 euros per MWh de mitjana.