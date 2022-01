El CEO de Pfizer li posa data al moment de recuperar la «vida normal» després de la pandèmia de la covid

Albert Bourla diu que caldrà conviure amb el virus «uns anys», però que aviat viurem «un punt d'inflexió»

Actualitzada 19/01/2022 a les 20:09

El conseller delegat de Pfizer, Albert Bourla ha indicat que caldrà conviure amb el virus «uns anys», però «probablement ja viurem un punt d'inflexió a la primavera» en el qual es podrà recuperar una certa «vida normal». Ho ha afirmat en una entrevista recent amb el periòdic italià La Repubblica, en la qual també ha posat en valor totes les eines amb les quals es compta actualment per a acabar amb la pandèmia.«Gràcies a totes les eines com les vacunes, els test i futurs medicaments ajudaran al fet que es pugui conviure amb el virus sense que se saturin els hospitals», ha assenyalat. Fins i tot amb la incertesa de si hi haurà més variants, i quina serà la millor estratègia per a fer-los front, Bourla aclareix que des de Pfizer tindran llistes les vacunes i «els medicaments necessaris».Pfizer, a més de fabricar la vacuna en col·laboració amb BionTech, també ha presentat una píndola antiviral anomenada Paxlovid, que ha demostrat reduir les hospitalitzacions i morts per covid en assajos clínics.Bourla també ha apuntat en l'entrevista cap als antivacunes demanant-los que reconsiderin la seva postura. «La covid-19 no és només un risc per a la seva vida, sinó per a la de les persones que estimen».A principis de la setmana passada la farmacèutica estatunidenca va anunciar que espera tenir al març una nova vacuna contra la covid-19 que millori la protecció contra la variant òmicron. Bourla, va explicar que encara no és clar si aquest nou producte serà necessari, però va dir que la seva empresa ja està començant a fabricar les primeres dosis atès que alguns països volen disposar d'elles com més aviat millor.