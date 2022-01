Científics troben un col·lutori que podria desactivar la covid al 99%

S'hauria d'utilitzar durant 30 segons per evitar la seva propagació a través de la saliva

Actualitzada 19/01/2022 a les 19:52

Aproximadament dos anys després de l'inici de la pandèmia, els científics continuen estudiant possibles remeis per combatre la covid, més enllà de les vacunes ja subministrades a gran part de la població. Un d'aquests estudis ha realitzat un descobriment que podria canviar dràsticament l'augment de casos: un col·lutori que podria desactivar la covid al 99%.La investigació, duta a terme per científics de diversos països, entre ells Espanya, i patentada pel laboratori Brix USA LLC, mostra un col·lutori, denominat Xyntrus, que aconsegueix desactivar en un 99,9% aquest virus durant 5 hores després de tenir-lo uns 30 segons a la boca. Permet trencar la doble membrana del virus amb gran eficàcia, inactivant-ls i disminuint la seva capacitat de rèplica i transmissió a través de la saliva.Si aquest mètode acabés sent confirmat, seria una manera senzilla i econòmica per reduir la propagació, donat que la saliva d'un pacient amb covid conté una elevada càrrega viral. A més, seria eficaç en totes les variants de SARS-CoV-2.