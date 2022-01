Sacrifiquen a Hong Kong 2.000 hàmsters importats des d'Europa per transmetre la covid

Actualitzada 19/01/2022 a les 09:44

Les autoritats sanitàries de Hong Kong han trobat indicis que apunten a, almenys, un contagi de covid-19 a partir de hàmsters importats dels Països Baixos, segons ha informat el diari South China Morning Post.El Govern local hongkonès va ordenar aquest dimarts a les botigues de mascotes i als propietaris de hàmsters que van comprar a les seves mascotes després del 22 de desembre que lliurin al voltant de 2.000 d'aquests rosegadors per sacrificar-los, i també han suspès fins a nova ordre la importació d'animals petits.El primer contagi, que correspon a la variant delta del SARS-CoV-2, es va detectar diumenge en una empleada d'una botiga de mascotes de Causeway Bay i seria el primer cas de transmissió d'animal a humà (zoonosi) que es registra a l'excolònia britànica.Es tracta de la primera vegada en tres mesos que els investigadors no aconsegueixen rastrejar l'origen de la infecció i encara que encara s'està estudiant la ruta de transmissió, almenys onze dels rosegadors que es venien a la botiga de mascotes han resultat positius a la covid-19.Posteriorment les autoritats de l'excolònia britànica han informat de dos casos més lligats al mateix establiment de venda d'animals, un confirmat i l'altre «un positiu preliminar», encara que se'n desconeixen més detalls de moment.Una font citada per l'SCMP va dir que les proves recollides fins ara, especialment mitjançant seqüenciació genòmica, «suggereixen» que els hàmsters van ser el vector de transmissió.Tant en el cas de la primera pacient com dels rosegadors s'ha trobat el mateix genoma del virus, que és alhora del mateix tipus que el que circula a Europa i el Pakistan.«Hi ha possibilitat que el contagi s'hagi produït a partir de hàmsters importats des dels Països Baixos, que també tenen aquest genoma», va afegir la font.El cas ha provocat preocupació a les altes instàncies de Hong Kong, segons ha reconegut avui la cap del Govern local, Carrie Lam.«El risc en el cas d'aquesta botiga de mascotes és que implica animals i que té més de deu establiments per tot Hong Kong», va explicar Lam, que va afegir que des de dilluns es treballa intensament en aquest assumpte «i sembla preocupant».Per part seva, el director d'Agricultura, Pesca i Conservació de l'Executiu local, Leung Siu-fai, responsable de l'anunci sobre el sacrifici dels hàmsters, ha assenyalat que la decisió es basa en «necessitats de salut pública».També va demanar als propietaris de mascotes que mantinguin una estricta higiene pel que fa als animals, que no els besin ni els abandonin al carrer, i que els portin al veterinari si detecten qualsevol anomalia relacionada amb la seva salut.El territori semiautònom manté una estratègia de tolerància zero contra el coronavirus, en línia amb la tàctica emprada per Pequín, i exigeix ​​21 dies de quarantena estricta en un hotel als passatgers procedents de l'estranger.També va ser, a finals de novembre, un dels primers territoris fora d'Àfrica del sud a informar de la troballa de contagiats per la variant òmicron.Hong Kong té en aquest moment 238 casos actius i acumula des de l'inici de la pandèmia 13.048 contagis i 213 morts, segons dades oficials.