Quin tipus d'immunitat és més efectiva contra variant òmicron?

Segons les dades, el nivell de protecció després d'una infecció prèvia és del 53,2% per a òmicron i 88,7% per a la variant delta. Els investigadors asseguren que «aquest nivell de protecció és més gran que l'atorgat per dues dosis de vacuna, però no arriba als nivells de protecció de les persones sense infecció natural i que hagin rebut la tercera dosi».