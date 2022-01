Mor la cantant Hana Horka després de contagiar-se deliberadament de covid sense estar vacunada

La dona tenia 57 anys i segons declaracions del seu fill «va contraure el virus amb l'objectiu d'obtenir el certificat de vacunació»

Actualitzada 18/01/2022 a les 20:35

La cantant de la República Txeca Hana Horká mor als 57 anys a causa de complicacions derivades de la covid-19. Segons declaracions del seu fill, Jan Rek, a una emissora de ràdio local, la seva mare es va contagiar deliberadament amb l'objectiu d'obtenir el certificat de vacunació.Honká no estava vacunada i a la República Txeca és obligatori el passaport covid per accedir a espais tancats com poden ser bars i restaurants, i també als esdeveniments culturals i esportius.Tal com explica Rek, el seu pare i ell es van contagiar de covid abans de Nadal, però tots dos estan vacunats i només van estar malament durant tres dies. No obstant això, ella va voler contagiar-se voluntàriament i va estar malalta cinc dies. «Va decidir viure normalment amb nosaltres i va preferir contreure la malaltia abans que ser vacunada», va declarar el seu fill.Dos dies abans de la seva mort, la cantant va assegurar en xarxes que ja havia superat la malaltia: «Sí, soc una supervivent, he superat [la variant] delta. Així que ara hi haurà teatre, sauna, concerts i un viatge urgent a la mar».Sobre aquesta suposada recuperació, Jan Rek assegura que només va superar el malestar després de cinc dies, però continuava sent positiva en covid. Segons compte, tenia dolor d'esquena una nit i, després d'un massatge, es va ficar al llit i va ser aquesta nit quan va morir: «Pel que sembla, es va asfixiar en deu minuts».Per tot això, i després de la mort de la seva mare, Jan Rek acusa els moviments antivacunes locals de convèncer-la de no vacunar-se i, per això, diu que tenen les «mans tacades de sang».