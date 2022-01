Microsoft compra Activision-Blizzard, una operació històrica en el sector dels videojocs

La multinacional informàtica ha anunciat aquest dimarts l'operació que costarà 68.700 milions de dòlars

Una empresa en problemes

Una adquisició històrica

Microsoft va anunciar aquest dimarts que pagarà 68.700 milions de dòlars per a fer-se amb la signatura estatunidenca de videojocs Activision Blizzard, la seva major adquisició fins avui i una forta aposta per aquest sector i el desenvolupament del metavers.L'operació, que encara ha de ser autoritzada pels reguladors, donarà accés al gegant tecnològic estatunidenc a un catàleg que inclou títols ja clàssics com «Warcraft», «Diablo», «Overwatch» i «Call of Duty», al costat de reeixits jocs de mòbil com «Candy Crush».Microsoft, que ja compta amb una important presència en el món dels videojocs amb la seva consola Xbox i títols com «Minecraft», es convertirà així en la tercera major empresa del sector en termes de facturació, només superada per la xinesa Tencent i la japonesa Sony.«Els videojocs són avui la categoria d'entreteniment més dinàmica i emocionant en totes les plataformes i tindran un paper clau en el desenvolupament de les plataformes del metavers», va afirmar en un comunicat el president i conseller delegat de Microsoft, Satya Nadella.El metavers, una realitat paral·lela 100% virtual, és un dels grans objectius de les grans signatures de Silicon Valley, començant per Facebook, que fins i tot ha canviat a Meta el nom de la seva empresa matriu per a deixar clara la importància d'aquest concepte.Microsoft espera que la compra de Activision l'ajudi a posar els pilars d'aquest metavers, on els usuaris poden jugar, comprar i relacionar-se usant avatars.Malgrat el seu poder, Activision és ara mateix una companyia immersa en importants problemes, vinculats sobretot a una suposada cultura empresarial tòxica i sexista.Després de dos anys de recerques, el juliol passat les autoritats de Califòrnia (els EUA) van demandar a la signatura per presumptes casos d'assetjament sexual i discriminació per part dels seus executius, descrivint continus comportaments inapropiats contra empleades i unes condicions de treball pitjors per a les dones.Aquest dilluns, Activision va anunciar que des de llavors havia acomiadat o apartat a més de tres desenes d'empleats i disciplinat a altres 40 en un intent per donar resposta a aquests problemes, que han llastrat la seva cotització en borsa des que van sortir a la llum.En el seu anunci d'avui, Microsoft va dir que el conseller delegat de Activision Blizzard, Bobby Kotick, seguirà ara com ara al comandament de les operacions, que passaran a estar sota la direcció del cap de Microsoft Gaming, Phil Spencer, una vegada que es completi la fusió.L'operació és, amb molta diferència, la major adquisició feta per Microsoft des que va ser fundada en 1975 per Bill Gates i Paul Allen i un dels grans moviments recents en l'àmbit tecnològic.Fins ara, el major desemborsament de l'empresa amb seu en Redmond (estat de Washington, els EUA) havien estat els al voltant de 26.000 milions de dòlars que va pagar en 2016 per a fer-se amb LinkedIn, seguit dels 16.000 milions que va gastar l'any passat en la signatura d'intel·ligència artificial Nuance Communications.Microsoft, que té unes reserves d'efectiu de més de 130.000 milions de dòlars, ha mostrat un important apetit per les adquisicions de la mà de Nadella, que va assumir la prefectura executiva en 2014.Encara que diversos intents sonats mai es van tancar, incloses les converses per a fer-se amb Pinterest, TikTok o Discord, l'empresa ha gastat milers de milions de dòlars en els últims anys per a ampliar la seva cartera de negocis.Només en l'àmbit dels videojocs havia invertit ja més de 10.000 milions de dòlars en la compra de, entre altres, el popular joc «Minecraft» o de ZeniMax Mitjana (creador de la franquícia «Doom»).A més de molts títols coneguts, la compra de Activision Blizzard donarà a la tecnològica accés als 400 milions de persones que usen cada mes els seus jocs, que se sumaran al seu servei de subscripció Game Pass, que acumula ja 25 milions d'abonats.A Wall Street, l'anunci de l'operació va fer baixar amb claredat les accions de Microsoft -que en l'últim any han guanyat més d'un 40%- i va disparar les de Activision.