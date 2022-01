La llum baixa aquest dimecres més d'un 4% fins arribar als 213,16 euros/MWh

El preu màxim es registrarà entre les 19 i les 20 hores

Actualitzada 19/01/2022 a les 09:21

El preu de l'electricitat al mercat majorista (pool) ha tornat a caure aquest dimecres per segon dia consecutiu, concretament una mica més d'un 4%, fins a situar-se en 213,16 euros el megawatt hora (MWh), encara que es manté per sobre de la barrera dels 200 euros/MWh.Tot i aquest nou descens, el preu de la llum serà un 3% més car que dimecres passat, i gairebé triplica l'import que va marcar el pool fa just un any (76,47 euros).A més, el preu majorista de la llum tornarà a superar la barrera dels 200 euros/MWh per desè dia consecutiu, un valor que s'ha arribat a prop del 80% dels dies de desembre i en 13 de les 19 primeres jornades de gener.Per franges horàries, el preu màxim per aquest dimecres es registrarà entre les 19:00 i les 20:00, amb 259,81 euros/MWh, mentre que el mínim serà de 179,64 euros/MWh entre les 3:00 i les 4:00 del matí.Des de començament de mes, el preu de l'electricitat se situa de mitjana en 193,21 euros/MWh, un 19 % més barat que el valor de desembre, el mes més car de la història amb 239,22 euros/MWh, però un 73 % superior al preu mitjà de 2021 (111,4 euros/MWh), el més elevat des que hi ha registres.Els preus del mercat majorista repercuteixen directament a la tarifa regulada o PVPC, a la qual estan acollits gairebé 11 milions de consumidors a Espanya, i serveix de referència per als altres 17 milions que contracten el subministrament al mercat lliure.Per esmorteir l'impacte que l'encariment de l'electricitat està tenint en els consumidors, el Govern ha prorrogat la rebaixa fiscal sobre els impostos que graven el rebut de la llum durant el primer quadrimestre de l'any.L'escalada de preus que afecta gran part d'Europa es deu, entre altres factors, a l'encariment del gas als mercats internacionals, que s'empra a les centrals de cicle combinat i que marquen el preu del mercat a la majoria de les hores, ia l'augment del valor dels drets d'emissió de diòxid de carboni (CO2).