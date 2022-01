L'EMA insta les embarassades a vacunar-se amb ARNm per risc de contagi

L'agència ha destacat que els vaccins «no causen complicacions» durant la gestació

Actualitzada 18/01/2022 a les 20:01

L'Agència Europea de Medicaments (EMA) va destacar aquest dimarts la gran evidència que les vacunes de ARNm, Pfizer i Moderna, «no causen complicacions» durant l'embaràs, ni a les pròpies dones ni als seus bebès, i va alertar sobre el risc de desenvolupar covid-19 greu si es produeix un contagi durant la gestació.Un grup d'experts de EMA, que va revisar les dades de múltiples estudis que van involucrar a unes 65.000 embarassades en diferents etapes, va subratllar que les vacunes durant la gestació «són tan efectives per a reduir el risc d'hospitalització i mort» com ho són en dones no embarassades, amb efectes secundaris similars als comuns en la població general.«La revisió no va trobar cap signe d'un major risc de complicacions de l'embaràs, avortaments espontanis, parts prematurs o efectes secundaris en els fetus després de la vacunació», va subratllar la EMA.Els efectes secundaris van incloure dolor en el lloc de la injecció, cansament, mal de cap, enrogiment i inflor en el lloc de la vacunació, dolor muscular i esgarrifances, reaccions «lleus o moderades» que milloren als pocs dies de la vacunació.«Atès que fins ara l'embaràs s'ha associat amb un major risc de covid-19 greu, especialment en el segon i tercer trimestre, s'encoratja a les persones embarassades o que puguin quedar embarassades en un futur pròxim a vacunar-se d'acord amb les recomanacions nacionals», va dir l'agència europea.La EMA també revisarà les dades d'altres vacunes de la covid-19 autoritzades a la Unió Europea (UE) -AstraZeneca i Janssen- a mesura que vagin estant disponibles.Els assajos clínics inicials en qualsevol medicament, que van servir en aquest cas per a recolzar l'eficàcia i la seguretat de les vacunes, no inclouen generalment a persones embarassades, la qual cosa fa que hi hagi poques dades sobre l'ús d'aquests preparats en aquest grup específic, encara que els estudis en animals no van mostrar efectes nocius en l'embaràs.Però l'evidència de l'ús d'aquestes vacunes en les campanyes de vacunació que es van dur a terme al llarg de l'any passat suggereixen que els beneficis de rebre una vacuna de ARNm durant l'embaràs «superen qualsevol possible risc» per a les dones embarassades i els bebès per néixer, ja que protegeixen contra el desenvolupament dels efectes greus de la malaltia covid-19.