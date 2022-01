L'additiu per aportar color blanc a brioixos, xiclets, salses o sopes no podrà utilitzar-se a la UE

L'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària va assenyalar que no el considera segur per a la salut

Actualitzada 18/01/2022 a les 20:02

L'additiu alimentari E171 a base de diòxid de titani, que s'empra per aportar color blanc a brioixos, xiclets, salses o sopes, no podrà utilitzar-se a la Unió Europea a partir de juny després d'una transició de sis mesos, va anunciar aquest divendres per la Comissió Europea, que ja no ho considera segur.Els Estats membres van recolzar per unanimitat la proposta de la Comissió per descartar aquest additiu, la retirada del qual també demana el Parament Europeu, després que l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA, per les seves sigles en anglès) assenyalés el maig passat que no ho considera segur.L'E171 ja està prohibit, per exemple, a França, on un equip d'investigadors va demostrar que les nanopartícules d'aquest additiu poden travessar la placenta de la mare durant l'embaràs i arribar al fetus, la qual cosa planteja possibles conseqüències per al seu desenvolupament.«La seguretat dels aliments que consumeixen els nostres ciutadans i la seva salut no són negociables. Per això garantim un control estricte i continu dels més alts estàndards de seguretat per als consumidors», va declarar en un comunicat la comissària de Sanitat i Seguretat Alimentària, Stella Kyriakides.La comissària va alertar a les autoritats dels Estats membres a «garantir que els operadors d'aliments deixin d'usar E171».