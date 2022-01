Guillermo del Toro torna amb una revisió d''El callejón de las almas perdidas' 75 anys després

La nova pel·lícula de Marc Ferrer, '¡Corten!', una de les ficcions en llengua no catalana candidates als XIV Premis Gaudí, treu el cap a Filmin aquesta setmana després de la seva estrena a les sales de cinema al novembre. La cinta és un 'giallo queer' dedicat a un director de cinema sense gaire èxit (encarnat per ell mateix) immers en el rodatge de la seva nova pel·lícula quan comencen a succeir una sèrie d'assassinats. Pel que fa a les sales, destaca l'estrena d''El método Williams', un biopic sobre les tennistes Venus i Serena Williams des del punt de vista del seu pare, que interpreta Will Smith. I Guillermo del Toro presenta 'El callejón de las almas perdidas', un remake del film de 1947 basat en la novel·la de William Lindsay Gresham.

'El método Williams'

Basada en una història real, la pel·lícula segueix el viatge de Richard Williams, pare de dues conegudes tenistes, Venus i Serena Williams. Impulsat per una clara visió del seu futur i utilitzant mètodes poc convencionals, Williams té un pla per portar les seves filles dels carrers de Compton (California) a l'elit de l'esport. Amb tot, el film, protagonitzat pel reconegut actor Will Smith, mostra el poder de la família, la perseverancia i la creença com a mitjà per aconseguir objectius.

'Agentes 355'

Quan una arma ultrasecreta cau a les mans d'uns perillosos mercenaris, l'agent especial de la CIA, Mason 'Mace' Brown ha d'unir forces amb un grup de dones en una missió letal i vertiginosa per recuperar-la. Juntes hauran de superar els seus conflictes personals i utilitzar els seus talents i experiència per salvar el món. Durant aquest temps es convertiran en camarades i amigues i formaran un nou grup, el '355', en honor a la primera dona espia de la Revolució Americana. Penélope Cruz és una de les protagonistes del film.

'El callejón de las almas perdidas'

Dirigida per Guillermo del Toro -guanyador de l'Oscar a millor director per 'La forma del agua'-, el film se situa als Estats Units a finals dels anys 30, on un ambiciós treballador d'una fira ambulant s'unirà a una misteriosa psiquiatra per crear un entramat d'èxit. Es tracta d'una adaptació d'una novel·la de 1946 de William Lindsay Gresham, que ja va ser portada a la gran pantalla el 1947.

'One Shot (Misión de rescate)'

En aquest film d'acció, els homes del tinent Blake Harris han de transportar un destacat sospitós de terrorisme des d'una base secreta de la CIA al mar Bàltic. Zoe Anderson, un jove membre de l'agència, també hi participa. Durant el trasllat, uns rebels ataquen la presó.

'Mira por mi'

Mira por mi és una cinta de terror protagonitzada per Sophie, una jove cega que treballa en una mansió apartada i s'enfronta amb uns atracadors. Per defensar-se utilitza una nova app, que la connecta amb un voluntari que l'ajudarà a sobreviure, mirant a través dels seus ulls.

'Mi adorado Monster'

Un fals documental sobre la història del film 'Los resucitados', d'Arturo de Bobadilla, que va trigar vint anys en estrenar-se. Un elenc de personatges coneguts del món del cinema espanyol participen com a testimonis en aquesta singular producció que s'estrena ara als cinemes.

'La meva mare és una goril·la'

Doblat i subtitulat al català, aquest film d'animació suec explica la història de la Jana, criada en un orfenat fins els 8a anys. Un dia, d'un Volvo Amazon atrotinat, en surt una goril·la, que tria la Jana per viure amb ella. La Jana marxa amb la goril·la i ben aviat s'adonen que tenen moltes coses en comú. Però, malauradament, i tot just quan comencen a estimar-se, el govern municipal les amenaça de tornar la Jana a l'orfenat...

'El cas Villa Caprice'

El cas Villa Caprice és un film francès sobre un famós advocat, Luc Germon, que decideix representar el no menys conegut empresari Gilles Fontaine, acusat d'apropiació indeguda d'una finca a la Costa Blava. Però client i advocat acabaran finalment enfrontats. La pel·lícula s'estrena doblada al català a diverses sales.

Filmin estrena el quart film de Marc Ferrer

Filmin estrena el 21 de gener la pel·lícula '¡Corten!', el quart llargmetratge del realitzador català Marc Ferrer i una de les pel·lícules de ficció en llengua no catalana candidates als Gaudí. La pel·lícula arriba a la plataforma després d'estrenar-se al Festival Internacional de Cinema d'Autor de Barcelona (D'A Film Festival) i posteriorment als cinemes. ¡Corten! explica la història del Marcos (el mateix Ferrer), un director de cinema sense gaire èxit que està immers en el rodatge de la seva nova pel·lícula de terror, quan una sèrie d'assassinats comencen a succeir a la ciutat de Barcelona. Tots semblen tenir relació amb el director, ja que són les protagonistes de la seva pel·lícula les que són assassinades després d'haver rodat amb ell.

També el dia 21 la plataforma estrena 'Lizzie', un biopic sobre la vida de Lizzie Borden i el crim familiar que la va fer famosa arreu dels Estats Units. El film està protagonitzat per l'actriu Chloë Sevigny, i Kristen Stewart.

D'altra banda, el proper 25 Filmin estrenarà 'Los ultimos tres días', una minisèrie de tres episodis sobre el final polític de l'expresident serbi Slobodan Milosevic. L'any 2001, l'ex mandatari vivia retirat i tranquil en una casa bunqueritzada per evitar el focus mediàtic. L'acusació del Tribunal Penal Internacional per a l'ex-Iugoslàvia pesava sobre ell, i finament el 31 de març la policia el va detenir a casa seva per processar-lo.

Movistar+ estrena el documental 'Capitanes de Zaatari'

El 20 de gener Movistar + estrena la pel·lícula documental 'Capitanes de Zaatari'. Mahmoud i Fawzi són dos amics que viuen a Zaatari, un camp de refugiats de Jordània. Els dos amics somien a convertir-se en futbolistes professionals. La cinta explica el seu dia a dia, les seves converses, mostra els familiars i amics, els entrenaments, etc. També documenta com els dos amics van arribar a jugar un torneig a Doha (Qatar), convocats per una acadèmia esportiva que busca talents en el camp de refugiats.

'La edad dorada', a HBO Max

La plataforma estrena a Espanya el 25 de gener 'La edad dorada', una sèrie original escrita pel també guionista de 'Downton Abbey', Julian Fellowes'. Els nou episodis d'aquesta sèrie d'època centrada en el període homònim dels Estats Units estan protagonitzats per Carrie Coon, Morgan Spector, Denée Benton, Louisa Jacobson, Taissa Farmiga, Blake Ritson, Simon Jones, Harry Richardson, Thomas Cocquerel, Jack Gilpin, con Cynthia Nixon y Christine Baranski.

'As we see it' s'estrena a Amazon Prime

'As we see it' és una sèrie de ficció protagonitzada per tres joves companys de pis amb trastorn de l'espectre autista. Al llarg dels episodis tots tres s'esforcen per mantenir les seves feines, fer amics, enamorar-se i ensortir-se'n en un món que no sembla parlar el seu mateix llenguatge.

Aziz Ansari, a Netflix

La plataforma Netflix incorpora el 25 de desembre la filmació d'una actuació 'sorpresa' que el director i protagonista de la sèrie 'Master of None', Aziz Ansari, va oferir en un petit local de Nova York el darrer mes de desembre (2021). Ansari va protagonitzar un dels seus monòlegs humorístics davant d'un públic reduït que no l'esperava. La plataforma estrena el mateix dia tres episodis del documental 'Neymar: El caos perfecto', una versió inèdita de la figura del futbolista brasiler Neymar. El 21 de gener Netflix estrenarà la quarta temporada de la sèrie negra 'Ozark' i, el 19, la quarta de 'Marginal'.

El dia 21 arribarà també el llargmetratge 'Munich en vísperas de una guerra', basada en el bestseller homònim de Robert Harris. La pel·lícula ambientada a la tardor de 1938 a Alemanya, poc abans de la invasió nazi de Txecoslovàquia, la protagonitza un funcionari britànic i un diplomàtic alemany en el seu viatge a Múnich per assistir a una conferència d'emergència que vol frenar les intencions de Hitler.

'Queens', a Disney +

Finalment, Disney + estrena la sèrie 'Queens' el 19 de gener. La producció explica la història de quatre dones a la quarantena que es retroben per intentar recuperar la fama que van tenir als anys noranta, quan eren estrelles del món del hip hop. La sèrie inclou cançons originals que interpreten les actrius.