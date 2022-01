Estrasburg no admet el recurs dels joves d'Altsasu que denunciaven Espanya per vulneració del dret a un judici just

El TEDH tanca la porta a revisar la condemna a altes penes de presó per l'agressió dos guàrdies civils

Actualitzada 19/01/2022 a les 16:50

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) no ha admès el recurs dels joves d'Altsasu que denunciaven Espanya per vulneració del dret a un judici just. Així ho ha anunciat aquest dimecres un dels condemnats, Iñaki Abad. «Davant el desemparament de totes les institucions judicials, queda una societat que ho ha entès perfectament», ha dit en un missatge a les xarxes socials. Des del TEDH confirmen que una sala formada per tres jutges va declarar inadmissibles en bloc tots els recursos presentats. El TEDH no ha fet públic el motiu del rebuig.