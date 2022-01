Espanya suma 160 nous morts per covid-19 (91.437) amb 19.000 hospitalitzats (2.230 a l'UCI) i 157.941 infectats més

La incidència acumulada baixa per segon dia consecutiu i es queda en 3.286 casos per cada 100.000 habitants

Actualitzada 19/01/2022 a les 21:03

Espanya ha sumat aquest dimecres 160 noves víctimes mortals per covid-19, fet que deixa la xifra des de l'inici de la pandèmia, el març del 2020, en 91.437. També hi ha hagut 157.941 infectats més (ara el total és de 8.676.916), amb 19.000 persones hospitalitzades, 2.230 de les quals a l'UCI, 13 menys que en l'últim recompte. La incidència acumulada a 14 dies baixa per segon dia consecutiu i es queda en 3.286,44 infeccions per cada 100.000 habitants, 20,08 menys que ahir. Des de l'inici de la pandèmia Madrid encapçala el rànquing dels territoris amb més víctimes mortals causades per la covid-19, amb 16.466. Després se situa Catalunya amb 16.227 i en tercer lloc Andalusia amb 11.715, segons dades del Ministeri de Sanitat.