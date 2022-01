Els alumnes amb un positiu a l'aula tindran fins a 7 dies per fer-se el test d'antígens

Actualitzada 19/01/2022 a les 14:41

Salut ha ampliat de quatre a set dies el període en què està activa la recepta del test d'antígens ràpid (TAR) a les farmàcies per als alumnes amb un cas de covid-19 a l'aula. En roda de premsa, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, també ha indicat que s'ha fet una actualització per assegurar que el sistema només obre una autorització de TAR per infant al voltant d'un episodi a la classe, ja que alguns centres han reportat que se n'havia generat més d'una.Tant Cabezas com el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, han defensat el protocol covid a les escoles i han remarcat que a Catalunya inclou la «capa extra» de poder fer un test als contactes. Cabezas també ha fet una crida per vacunar els infants majors de 5 anys.

El conseller Argimon ha defensat el protocol dels centres educatius aplicat a Catalunya que es va posar en marxa en el retorn de les vacances de Nadal, molt marcat per les altes incidències de la sisena onada. «Per a Salut i Educació, el més fàcil hauria estat no fer res i ens traiem un problema de sobre, però no era la millor de les opcions», ha afirmat sobre la possibilitat que ofereix Salut de fer un test d'antígens als alumnes quan s'hagi detectat un positiu a l'aula. «Sabem que davant de l'allau de proves, hi pot haver disfuncions», ha reconegut.

Aquesta és una prova recomanada, però no obligatòria per als contactes d'un positiu a l'aula que no s'hagin de confinar. Els responsables de Salut han insistit a remarcar que van decidir aplicar aquesta «capa extra» davant les incidències de contagis molt elevades durant el Nadal per «captar els casos asimptomàtics», malgrat que a nivell estatal no es demana aquesta prova.

En els primers dies de classe després del Nadal (10-18 gener), s'han fet 160.522 tests a escolars a les farmàcies i d'aquests, 9.303 han donat positiu (5,8%). A l'atenció primària, on es fan els tests d'educació infantil, se n'han fet 19.796, 2.418 positius (12,2%). Cabezas ha indicat que gràcies a aquest sistema s'han detectat, per tant, 11.721 casos.

Sobre la vacunació dels infants, Cabezas ha destacat que hi ha «moltes cites disponibles» i ha volgut «animar la població a utilitzar-les». La secretària de Salut Pública ha sostingut que vacunar els infants també és important per evitar els casos més greus de la malaltia, tot i que en aquest grup d'edat són molt estranys, però que poden desenvolupar síndrome inflamatòria mulisistèmica, ha recordat.

«Desacceleració» en alguns indicadors de la sisena onada

Els responsables de Salut han constatat una «desacceleració» en alguns indicadors de la sisena onada, com per exemple la positivitat de les proves, que ha baixat tot i que continua sent molt alta (22,83%). Amb tot, han indicat que no es pot preveure quan s'arribarà al pic de la sisena onada, sobretot perquè els canvis introduïts en el sistema de vigilància arran de les altes incidències -per exemple, la possibilitat de declarar positius en tests fets a casa- afegeixen «incertesa» a l'hora de fer previsions, ha dit Cabezas.

Salut defensa l'ús dels tests caducats

Sobre la denúncia de sindicats que alguns CAP estan utilitzant tests d'antígens caducats, la secretària de Salut Pública ha defensat que alguns laboratoris van anunciar que se'n podia allargar el període i utilitzar-los «de manera segura i fiable». «Un bon test, amb una bona fiabilitat i bon ús, s'ha d'utilitzar», ha resolt preguntada per aquesta qüestió.