El tractament crònic de corticoides, factor de risc de patir covid greu

Actualitzada 19/01/2022 a les 14:30

Els corticoides presenten un benefici ben establert durant la fase inflamatòria de la covid-19, però en aquells pacients que estaven en tractament crònic previ abans d'hospitalitzar van tenir un pitjor pronòstic de la malaltia, cosa que no va passar amb els que prenien altres fàrmacs immunosupressors.Així es desprèn de l'estudi Influence of chronic use of corticosteroids and calcineurin inhibitors en COVID-19 clinical outcomes: analysis of a nationwide registry que la Societat Espanyola de Medicina Interna (SEMI) ha publicat a l'International Journal of Infectious Diseases.La investigació conclou que la presa crònica de corticoides prèvia a l'hospitalització per covid s'associa a un pitjor pronòstic de la malaltia; dels 14.973 pacients avaluats, 868 (5,2%) van ser considerats pacients immunosuprimits i 14.105 (94,2%) no ho van ser. Més de la meitat eren homes (56,5%) i la mitjana d'edat va ser de 69 anys.Entre els immunodeprimits, 654 tenien antecedents de malaltia inflamatòria immunomediada (4,36% en total) i 214 eren receptors de trasplantament d'òrgan sòlid (1,42% en total, amb 151, 32, 16 i 15 sotmesos a trasplantament de ronyó, fetge, pulmó i cor, respectivament). No s'hi van incloure persones amb càncer.Sumaven tots 1.243 prescripcions de medicaments immunosupressors, els més freqüents els glucocorticoides (68,3 %), seguits d'antimetabolits com micofenolat, azatioprina i metotrexat (42,5 %), inhibidors de la calcineurina (17,9 %) i inhibidors de -TOR (65 pacients).La taxa de mortalitat hospitalària va ser del 19,1% (2.857 morts); entre els tractaments específics d'immunosupressors crònics, només l'ús de corticoides a l'ingrés es va associar amb més mortalitat.L'estudi mostra que els receptors de trasplantament d'òrgan sòlid van presentar més risc de mortalitat, mentre que els pacients amb malaltia inflamatòria immunomediada tenien un risc similar al de la població general sense immunosupressió.A més, els pacients en tractament crònic amb corticoides abans de l'ingrés van tenir més complicacions intrahospitalàries, com ara Síndrome de Distrès Respiratori Agut (SDRA) greu, sepsi, xoc sèptic, insuficiència renal aguda i Síndrome de Disfunció Multiorgànica.Finalment, el tractament crònic amb corticoides sistèmics també es va associar amb resultats pitjors entre els receptors d'òrgan de trasplantament sòlid. Per contra, el tractament crònic amb inhibidors de la calcineurina abans de l'hospitalització no es va associar amb resultats pitjors i la majoria dels malalts amb aquesta medicació eren receptors d'òrgan de trasplantament sòlid.