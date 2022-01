El Liceu estudia obrir una segona seu al solar de l'Imax Port Vell

Actualitzada 19/01/2022 a les 13:43

El Liceu continua treballant per trobar un emplaçament per a obrir-hi una segona seu, que es dedicaria a projectes més experimentals i contemporanis, després que l'aliança entre l'Hermitage i el teatre d'òpera no fructifiqués. Segons ha avançat l'Ara i ha confirmat l'ACN, l'espai estudiat és l'antic cinema Imax Port Vell, tancat des del 2014. La comissió executiva del teatre, on hi ha representades les administracions que el conformen, ha avalat aquest dimecres treballar en els estudis tècnics i econòmics per constatar la viabilitat del projecte Liceu Mar. L'espai donaria cabuda a la seu del Centre d'Òpera de Nova Creació, un ens que impulsaria la nova òpera des de la composició, la dramatúrgia i la direcció d'escena, entre altres.