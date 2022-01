Cinc morts en l'incendi d'una residència de gent gran a Moncada

Actualitzada 19/01/2022 a les 09:20

Almenys sis persones han perdut la vida aquesta nit a l'incendi produït en una residència de gent gran de Moncada (València). Deu persones més han resultat ferides de diversa consideració a causa del foc i el fum i han estat traslladades a diversos hospitals de la província.Segons ha informat Emergències de la Generalitat, l'incendi, que ha afectat tota una ala de la residència, ha obligat al desallotjament de 70 residents de forma preventiva i ha provocat 3 ferits greus per intoxicació i 8 lleus més. Un dels ferits ha acabat perdent la vida.Els ferits haurien estat traslladats a l'Hospital Doctor Peset, l'Arnau de Vilanova, l'Hospital Clínic i l'Hospital de Manises.D'altra banda, cap a les 03.00 hores el jutge de guàrdia ha completat les diligències per al trasllat dels cadàvers a l'Institut de Medicina Legal, on se'ls practicarà l'autòpsia.L'incendi es va produir cap a les 23.21 hores de dimarts a la Residència de la Tercera Edat de Moncada, situat al carrer Major del municipi valencià, i ha obligat al desallotjament de 70 residents de forma preventiva.Fins al lloc, s'han mobilitzat quatre dotacions del Consorci de Bombers, dues SAMU i dos Suports Vitals Bàsics (SVB), segons les fonts.Fonts del Consorci de Bombers han indicat que fins al lloc s'hi han desplaçat sis dotacions de bombers dels parcs de Paterna, Pobla de Farnals, Burjassot i Torrent, així com sis unitats de comandament, inclòs l'inspector en cap del Consorci i un oficial.Segons les fonts, en arribar a la residència l'incendi ja estava totalment desenvolupat, afectant una ala de l'edifici, i els bombers han iniciat immediatament les tasques de rescat i d'extinció del foc.Els efectius de bombers han rescatat de l'interior de les instal·lacions uns vint-i-cinc residents, part dels quals han hagut de ser atesos posteriorment per mitjans sanitaris.Amb la col·laboració de Guàrdia Civil, Policia Local, Protecció Civil i el mateix personal de la residència, s'ha desallotjat la resta de la residència, fins a un total d'unes 70 persones.