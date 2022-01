Anglaterra aixecarà la majoria de les restriccions el 27 de gener

El primer ministre britànic, Boris Johnson, ha anunciat aquest dimecres l'aixecament a partir del 27 de gener de la majoria de restriccions a Anglaterra. En una declaració a la Cambra dels Comuns, Johnson ha justificat la decisió perquè «la variant òmicron ja ha assolit el punt àlgid a nivell nacional», pel «descens dels nivells d'infecció» i perquè el 90% de les persones majors de 60 anys ja tenen la dosi de reforç. Així, a partir del 27 de gener ja no serà necessari l'ús de la mascareta en el transport públic ni en les aules, així com tampoc ho serà el passaport covid. També s'elimina la instrucció de teletreballar i les restriccions a les residències.

Totes aquestes eren mesures de l'anomenat 'Pla B', activat pel govern britànic al desembre per frenar els contagis de la variant òmicron.

L'anunci de Johnson arriba en plena crisi per les revelacions sobre les festes organitzades a Downing Street durant els confinaments. Les reunions no complien les regles sanitàries en vigor en aquell moment i cada cop són més les veus entre els 'tories' contra el primer ministre.

Tant és així que un grup de diputats conservadors estan intentant sumar forces per forçar una moció de confiança interna a Johnson a través d'un procés previst als estatuts del partit conservador. Per activar automàticament el procés, cal que 54 diputats conservadors enviïn una carta de retirada de la confiança. No es coneix oficialment quantes n'han pogut arribar, però mitjans britànics apunten que ja serien una vintena.