Un viròleg preveu «una explosió de contagis» de covid cada hivern

L'expert belga Peter Piot és l'assessor de la Comissió Europea per la pandèmia

Actualitzada 17/01/2022 a les 19:11

El viròleg belga Peter Piot, assessor especial sobre la covid-19 de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha pronosticat que aquest virus provocarà una «explosió d'infeccions» menys greus cada hivern a partir d'ara, cosa que podria fer necessària una campanya de vacunació cada any.Entrevistat en un programa de la cadena belga RTL, el viròleg -un dels descobridors de l'ébola en 1976 i expert en recerca sobre el VIH- va afirmar aquest diumenge que la pandèmia està ja en una «nova fase» amb l'arribada de l'òmicron i va instar a organitzar «un debat» sobre «com organitzar les societats i les vides per a conviure amb la covid d'una forma totalment diferent a l'actual».«Quan parlem que el virus serà endèmic, això és, que estarà a tot arreu, però amb menys risc, jo crec que cada hivern hi haurà una explosió de contagis. Inevitablement, caldrà prendre mesures, com una vacunació anual», va reflexionar Piot.El viròleg creu que les primaveres i els estius «suposaran menys problemes relacionats amb la covid, sempre que no hi hagi (noves) variants» i apunta al fet que, encara que espera que els mesos més càlids de 2022 siguin «bastant tranquils», ell ja està pensant en l'hivern de l'any que ve.Piot és director de l'Escola de Londres d'Higiene i Medicina Tropical, entre altres càrrecs, i un dels científics que van descobrir l'ébola en 1976 al país llavors anomenat Zaire, avui la República Democràtica del Congo (RDC).Ha publicat més de 600 articles científics i 17 llibres i és també un pioner en la recerca del VIH i de la sida i de la salut de les dones en relació amb les malalties infeccioses, especialment a Àfrica.