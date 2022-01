Un 30,6% de les empreses catalanes ha hagut d'aturar l'activitat parcialment per les baixes arran de la covid mentre que un 3,1% ho ha hagut de fer completament, segons una enquesta elaborada per Pimec. Per sectors, el més afectat és el de la construcció (48,8%), el primari (47,1%), la restauració i l'hostaleria (44%) i el comerç (40,7%). De l'enquesta també es desprèn que el 70,5% de les empreses catalanes han tingut algun treballador de baixa per incapacitat temporal entre el 20 de desembre i el 17 de gener. Concretament, en el 4% de les empreses ha sigut la meitat de la plantilla; l'11,3% entre un 26% i un 50%; el 19,9% entre l'11% i el 25%; el 15,4% entre un 6% i un 10% i el 19,9% entre un 1% i un 5%.

Davant aquesta situació, les empreses s'han reorganitzat creant grups bombolla (32%), augmentant el teletreball (27,1%), contractant més personal (21,8%) o mitjançant altres fórmules (19%). A més de la meitat de les empreses –un 55,8%- afirma que les baixes laborals han suposat un augment de costos i el 2,8% ha tingut problemes en la tramitació de les baixes. Per aquest motiu, Pimec ha criticat la «falta de previsió» per unes dades que «eren totalment previsibles» tenint el comportament de la variant òmicron des de la seva aparició. En aquest sentit, la patronal ha retret a l'administració no hagi previst els protocols sanitaris pertinents i no s'hagi dotat de recursos per evitar «el mal funcionament» del sistema a l'hora de tramitar les baixes. En un comunicat, la patronal lamenta que «una vegada més es mostri una falta de sensibilitat amb el teixit productiu i l'activitat econòmica generant en un primer moment, incerteses en els protocols i inseguretat a empreses i persones treballadores, i posteriorment, automatismes de les baixes i les altes que comporten incidències administratives». D'altra banda, Pimec ha insistit que salut i economia són compatibles i ha destacat la «implicació i esforç» del teixit empresarial per implantar mesures per evitar els contagis en els centres de treball. Per això, ha anunciat que posarà en marxa una nova campanya Pimec Covid Free i repartirà mascaretes, termòmetres i gels hidroalcohòlics entre els seus associats.