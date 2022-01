Un estudi indica que les persones atribueixen erròniament sensacions quotidianes normals com a efectes de la vacuna

És el que es coneix com efectes nocebo

Actualitzada 18/01/2022 a les 17:35

A vegades, els efectes placebo també poden ser perjudicials, és el que es coneix com efectes nocebo. Segons una gran anàlisi a partir de dades de voluntaris de 12 assajos clínics, més de dos terços dels símptomes adversos de les vacunes de la covid-19 es van deure a aquests.L'efecte placebo és la suposada millora de la salut física o mental d'una persona després d'un tractament sense benefici terapèutic farmacològic, una píndola de sucre o una xeringa plena de sèrum, i aquest té una versió contrària, el nocebo, que es produeix quan un individu experimenta efectes secundaris desagradables després de rebre també aquest «tractament fals».Els fonaments biològics, psicològics i genètics exactes del per què ocorren -efecte placebo/nocebo- no es coneixen bé, encara que hi ha teories que apunten a les expectatives com a causa principal i altres sostenen que factors no conscients integrats en la relació metge-pacient baixen automàticament el volum dels símptomes.Per constatar el seu paper en les vacunes de la covid-19, l'equip del centre BIDMC, associat a l'Escola de Medicina d'Harvard (els EUA), va realitzar un metaanálisis de 12 assajos clínics.L'objectiu, comparar les taxes d'esdeveniments adversos notificats pels participants que van rebre les vacunes amb les taxes d'aquells que van obtenir una injecció de placebo -sense cap vacuna-. Els resultats es publiquen al JAMA Network Open.Els 12 assajos van incloure informes d'efectes adversos de 22.578 receptors de placebo i 22.802 receptors de la vacuna.Encara que els científics van descobrir que un nombre significativament major de participants que van rebre la vacuna va informar d'esdeveniments adversos, gairebé un terç dels participants que van obtenir el placebo també van assenyalar almenys un, sent el mal de cap i la fatiga els més comuns.En concret, Julia W. Haas i els seus col·legues del BIDMC, van constatar que després de la primera injecció, més del 35% dels receptors de placebo van experimentar efectes adversos sistèmics -símptomes que afecten a tot el cos, com la febre-, sent el mal de cap i la fatiga els més comuns, amb un 19,6% i un 16,7%, respectivament, informa el centre en un comunicat.El 16% dels receptors de placebo van declarar almenys un efecte local, com dolor al lloc de la injecció, enrogiment o inflor.Haas recorda que els esdeveniments adversos després del tractament amb placebo són comuns en els assajos controlats aleatoris.«La recopilació de proves sistemàtiques respecte a aquestes respostes nocebo en els assajos de vacunes és important per a la vacunació covid-19 a tot el món, especialment perquè s'informa que la preocupació pels efectes secundaris és una raó per dubtar de la vacuna».En comparació amb el grup placebo, després de la primera injecció, el 46% dels receptors de la vacuna van experimentar almenys un esdeveniment advers sistèmic i dos terços van declarar almenys un de local.Encara que aquest grup va rebre un tractament farmacològicament actiu, alguns dels seus esdeveniments adversos són atribuïbles a aquest efecte placebo -o en aquest cas, nocebo-, atès que molts d'aquests efectes també es van produir al grup placebo, afirmen els investigadors.L'anàlisi suggereix que el nocebo representava el 76% de tots els esdeveniments adversos en el grup de la vacuna i gairebé una quarta part de tots els efectes locals notificats.Després de la segona dosi, els efectes adversos en el grup de placebo van augmentar al 32% en els casos sistèmics i al 12% en els efectes locals.En canvi, els participants que van rebre la vacuna van informar de més efectes secundaris, amb un 61% d'esdeveniments adversos sistèmics i un 73% d'esdeveniments adversos locals.Els investigadors van calcular que el nocebo representava gairebé el 52% dels efectes secundaris notificats després de la segona dosi.Ted J. Kaptchuk, un altre dels signants, explica que «els símptomes inespecífics com el mal de cap i la fatiga -que hem demostrat que són especialment sensibles al nocebo- figuren entre les reaccions adverses més comunes després de la vacunació en molts fullets informatius».Les proves suggereixen que aquest tipus d'informació pot fer que les persones atribueixin erròniament sensacions quotidianes comunes com a derivades de la vacuna, o causar ansietat i preocupació que fan que les persones estiguin en un estat d'alerta major a les sensacions corporals dels esdeveniments adversos.«La medicina es basa en la confiança», subratlla Kaptchuk: «Les nostres troballes ens porten a suggerir que informar el públic sobre el potencial de les respostes nocebo podria ajudar a reduir les preocupacions sobre la vacunació covid, la qual cosa podria disminuir la indecisió».