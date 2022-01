Un equip de metges de Huelva aconsegueix combatre amb èxit la depressió amb un tractament pioner

Aquesta malaltia s'ha disparat des de l'inici de la pandèmia de la covid

Actualitzada 17/01/2022 a les 22:22

El Centre de Neurologia Avançada-Clínica Plaza de les Monges s'ha convertit en el primer complex mèdic privat de la província de Huelva a oferir un tractament complet contra la depressió a través d'un abordatge multidisciplinari en el qual participen neuròlegs, psiquiatres, psicòlegs, neuropsicòlegs, neurofisiólegs, fisioterapeutes, logopedes i terapeutes ocupacionals.La Unitat de Salut Mental va aconseguir «acorralar» aquesta malaltia mental, que és la principal causa de discapacitat en el món i què a més, en situacions d'emergència humanitària, com la que estem vivint, afecta a una de cada cinc persones.Es tracta d'una estratègia basada en el disseny conjunt d'un tractament individualitzat per a cada pacient i que ofereix resultats òptims per a combatre una malaltia que s'ha disparat des del començament de la pandèmia de Covid-19. I és que, segons les últimes dades registrades la depressió major es va disparar en un 28 per cent i els trastorns d'ansietat en un 26 per cent.Així i des de totes aquestes àrees assistencials es realitza un procediment terapèutic compartit per a cada cas, ja que, segons la psiquiatra de la Clínica Plaza de les Monges, Cristina Sánchez Robles, «la depressió implica el disseny conjunt de plans de tractament individualitzats per a cada pacient, on s'estableixin actuacions i objectius comuns, es defineixin les responsabilitats de cada sector assistencial i on cada professional implicat tingui accés a la informació determinant sobre el procés clínic i l'estat de salut mental de cada persona».Partint d'aquesta premissa, l'equip de professionals andalusos implementa de manera paral·lela pràctiques, tècniques i els tractaments més sofisticats i avançats que actualment existeixen. Entre ells, la doctora Sánchez Robles ha destacat l'eficàcia de l'aplicació de l'estimulació magnètica transcraneal (EMT) per al tractament de diverses patologies neurològiques i psiquiàtriques.La psiquiatra ha incidit en què «per a optimitzar els resultats d'aquesta modalitat terapèutica és necessari realitzar una adequada selecció dels casos a tractar, requerint-se una adequada avaluació diagnòstica prèvia que garanteixi que el pacient és un bon candidat i, per tant, és subsidiari de beneficiar-se d'aquesta tècnica revolucionària».L'EMT en les seves dues modalitats; repetitiva (EMTr) i profunda, és un tractament no invasiu per a diverses malalties mentals, que es basa en l'ús de camps magnètics per a regular l'activitat en determinades estructures del cervell, generant excitació i inhibició de les neurones cerebrals.«L'aplicació de l'EMT en la nostra clínica de Plaza de les Monges i en la resta de seus del Centre de Neurologia Avançada (CNA) es realitza implicant els diversos protocols de valoració, desenvolupats per a tal fi i de manera específica per a cadascuna de les patologies: trastorn obsessivocompulsiu, ansietat, depressió, trastorn per estrès posttraumàtic, esquizofrènia, addiccions, trastorns de l'espectre autista, malaltia de Parkinson, trastorn Gilles de la Tourette, tremolor essencial, ictus, disàrtria, dolor neuropàtic, etc.».Igualment, Sánchez Robles ha destacat que «els beneficis de la teràpia es potencien amb l'associació de psicofàrmacs, psicoteràpia, teràpia ocupacional i tractament rehabilitador, segons les recomanacions individualitzades i concretes, donades per a cada cas per l'equip multidisciplinari».Una vegada que el pacient entra en el protocol de l'Estimulació Magnètica Transcraneal, es garanteix que serà avaluat i atès en diverses ocasions durant tot el procés per diferents professionals que realitzen el seguiment coordinat del cas.Per a dur a terme aquest treball és imprescindible una primera avaluació diagnòstica de qualitat ja que «hem pogut comprovar en multitud d'ocasions que el diagnòstic i tractament precoç disminueix les complicacions a mitjà i llarg termini i millora el pronòstic, i per a això és imprescindible comptar amb un equip experimentat com el nostre».