Trilla diu que el prudent és mantenir les restriccions i alerta de la manca de personal als hospitals

El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha considerat que el prudent seria mantenir totes les restriccions fins tenir la certesa que s'ha arribat al pic de la sisena onada i la situació comenci a millorar. En declaracions a Catalunya Ràdio, ha recordat que el comitè assessor no va recomanar el toc de queda, per això veu «assumible» que es retiri a partir d'aquest divendres. D'altra banda, ha dit que el problema que hi ha als hospitals és la manca de personal per les baixes per covid, especialment pel que fa a infermeres. Ha reconegut que això està complicant «molt» el dia a dia dels hospitals i centres sanitaris.

Pel que fa al pic, ha afirmat que encara no se sap si s'hi ha arribat o quan s'hi arribarà, i ha afegit que els primers dies després d'aquest són «igual de dolents». Per tant, ha fet una crida a ser «una mica prudents» a l'hora d'aixecar determinades restriccions.

En quant al personal, ha explicat que els estudiants dels darrers cursos que s'estan contractant estan ajudant molt, tot i que ha recordat que no poden fer totes les tasques. Malgrat tot, Trilla ha insistit que falta personal i ha dit que la situació no es pot aguantar durant molt més temps. Espera que aviat siguin més els professionals que surten dels aïllaments que no els que hi entren, com passa actualment, per recuperar les ràtios de personal.

Un cop més, i com ja han fet més experts, Trilla ha insistit que tot i que la variant òmicron pot tenir menys gravetat individualment, encara es donen casos greus i defuncions i, per tant, no s'està en la situació de pensar «que això és un refredat».