Retardar la intubació en els pacients crítics de còvid augmenta la probabilitat de mort

Actualitzada 18/01/2022 a les 09:33

Un estudi revela que, com més temps es trigui a intubar els pacients crítics amb covid-19, més augmenta la probabilitat de mort d'aquests. La investigació pertany al projecte CIBERESUCICOVID.En l'estudi es van analitzar 205 pacients ingressats a les unitats de cures intensives de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova i l'Hospital Universitari de Santa Maria a Lleida. Els analistes van comparar la mortalitat i les seqüeles respiratòries en el grup de pacients que van ser intubats en les primeres 48 hores davant dels intubats a partir de les 48 hores.Segons Ferran Barbé, coordinador de l'estudi i director del Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa de Malalties Respiratòries (CIBERES), «l'anàlisi de supervivència va mostrar un augment significatiu sobre la mortalitat en el grup que es va intubar després de les 48 hores. De fet, per cada dia que es demora la intubació endotraqueal la mortalitat augmenta un 9%».A més es va demostrar un major percentatge de seqüeles respiratòries en els pacients en què es va demorar la ventilació mecànica invasiva.«Els pacients que van sobreviure i van pertànyer al grup en que es va retardar la intubació van presentar les seqüeles pulmonars més severes amb pitjor DLCO i més canvis en la TC de tòrax, amb més lòbuls afectats i més SST», afirma l'estudi.Per això, recomanen avaluar de forma individualitzada les probabilitats d'acabar amb ventilació mecànica invasiva i, en cas de necessitar-la, demorar-la el mínim possible.