La tercera dosi de Pfizer augmenta els anticossos contra òmicron

La vacuna amplia les respostes immunitàries humorals contra les variants qualificades de preocupants

Actualitzada 18/01/2022 a les 20:01

Un nou estudi que va avaluar l'eficàcia de la vacuna de la covid-19 de Pfizer/BioNTech contra la variant òmicron indica que tres dosis podrien oferir «un nivell suficient de protecció» contra la malaltia.La òmicron (B.1.1.529) del SARS-CoV-2 que circula a tot el món és altament transmissible perquè ha acumulat un número molt alt, major que altres vegades, de mutacions, especialment en la proteïna de la espícula, la que el virus utilitza per a entrar a la cèl·lula humana i el blanc comú, amb diferents tecnologies, de les vacunes actuals.Això implica que el reconeixement per part dels anticossos neutralitzadors es vegi compromès.En un estudi publicat a la revista Science, investigadors de totes dues companyies farmacèutiques liderats per Alexander Muik van analitzar els pseudovirus de Wuhan (originari) i de les variants beta, delta i òmicron en sèrums de 51 participants que van rebre dues o tres dosis de la vacuna covid-19 basada en ARN missatger.Després de dues dosis, els sèrums tenien títols neutralitzadors més de 22 vegades reduïts contra òmicron en comparació amb el virus original de Wuhan.Un mes després de la tercera dosi del preparat, els títols de neutralització contra òmicron es van multiplicar per 23 en comparació amb els de les dues dosis, amb títols similars als de neutralització contra el coronavirus primigeni de Wuhan després de dues dosis.Les dades suggereixen que una tercera dosi d'aquesta vacuna augmenta la immunitat basada en anticossos contra òmicron, d'acord amb les observacions anteriors que la tercera vacunació amplia les respostes immunitàries humorals contra les variants qualificades de preocupants, sostenen els autors.«Aviat sorgiran més dades d'assajos clínics i del món real per abordar l'eficàcia d'una tercera dosi contra la covid-19 mediada per la variant òmicron», conclouen.