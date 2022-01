L'EMA veu «raonable» administrar la quarta dosi a immunodeprimits però no té «evidències» que calgui en població general

El regulador europeu avisa que administrar «múltiples dosis en intervals molt curts» pot reduir el nivell d'anticossos

Actualitzada 18/01/2022 a les 18:02

L'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) considera «raonable» administrar la quarta dosi de la vacuna contra la covid-19 a persones immunodeprimides, però ara per ara no té «evidències» que sigui necessària en població general. Això és el que ha assegurat aquest dimarts el cap de vacunes de l'EMA, Marco Cavalieri, que ha afegit que el regulador europeu encara no té suficients dades sobre la quarta dosi. A més, Cavalieri ha advertit que no es poden posar dosis de reforç indefinidament perquè no és «sostenible» i pot reduir el nivell d'anticossos contra el virus.