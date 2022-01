L'Audiència de Madrid absol l'home que va fer una pintada sobre la tomba de Franco

La fiscalia demanava un any de presó per un delicte contra la llibertat de consciència

Actualitzada 18/01/2022 a les 11:42

La secció primera de l'Audiència de Madrid ha absolt l'home que va fer una pintada sobre la tomba del dictador Francisco Franco el 31 d'octubre de 2018, quan encara estava enterrat al Valle de los Caídos. Es tracta d'Enrique T.C. -un artista gallec- que hi va escriure 'Per la llibertat' i va dibuixar un colom al costat. La fiscalia demanava un any de presó per un delicte contra la llibertat de consciència. L'Associació per a la Defensa del Valle de los Caídos també sol·licitava condemna per danys a la tomba i la petició de presó ascendia a dos anys.