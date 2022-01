Espanya suma 284 nous morts per covid-19 (91.277) amb 18.918 hospitalitzats (2.243 a l'UCI) i 94.472 infectats més

Espanya ha sumat aquest dimarts 284 noves víctimes mortals per covid-19, fet que deixa la xifra des de l'inici de la pandèmia, el març del 2020, en 91.277. També hi ha hagut 94.472 infectats més (ara el total és de 8.518.975), amb 18.918 persones hospitalitzades, 2.243 de les quals a l'UCI, 8 menys que en l'últim recompte. La incidència acumulada a 14 dies baixa prop de 100 punts després de diversos dies a l'alça amb 3.306,52 infeccions per cada 100.000 habitants. Des de l'inici de la pandèmia Madrid encapçala el rànquing dels territoris amb més víctimes mortals causades per la covid-19, amb 16.462. Després se situa Catalunya amb 16.217 i en tercer lloc Andalusia amb 11.691, segons dades del Ministeri de Sanitat.

En els darrers 7 dies hi ha hagut 564 víctimes mortals, de les quals l'Aragó n'ha registrat 77, les Canàries 67 i Castella i Lleó i el País Valencià 59 cadascuna. A Madrid n'hi ha hagut 24 l'última setmana i a Catalunya 1.

Pel que fa al nombre total de contagis que hi ha hagut des de l'inici de la pandèmia, a Catalunya és on més se n'han acumulat amb 1.611.705 casos, seguida per Madrid amb 1.367.965 casos i Andalusia amb 1.147.743.

En aquests moments, al conjunt de l'Estat hi ha 18.918 pacients ingressats per la infecció, que ocupen el 15,17% de tots els llits disponibles. Un total de 2.243 persones estan ingressades a l'UCI (8 menys que dilluns), el 23,69% del total de llits per a crítics a l'Estat.

A Catalunya hi ha 4.155 pacients a l'hospital per coronavirus, el 16,76%, i a l'UCI n'hi ha 570 (7 menys), cosa que suposa un 42,82% de la capacitat total. Això significa que 4 de cada 10 llits de cures intensives estan ocupats per malalts de covid-19.

En les darreres 24 hores hi ha hagut 2.410 persones hospitalitzades a l'Estat per la infecció i 2.505 han estat donades d'alta. Del total d'hospitalitzacions, a Catalunya n'hi ha hagut 463, a Madrid 430 i a Andalusia 352.