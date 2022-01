Escopir un retrat de Putin és llibertat d'expressió, diu el TEDH d'Estrasburg

Un ciutadà rus havia estat condemnat per «trencar l'ordre públic» amb aquesta acció

Actualitzada 18/01/2022 a les 14:12

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha dictaminat que escopir un retrat del president de Rússia, Vladímir Putin, és llibertat d'expressió. Condemnat a 15 dies de detenció per «trencar l'ordre públic» amb aquesta acció, l'afectat va recórrer al tribunal de drets humans d'Estrasburg, que aquest dimarts li ha donat la raó. El TEDH considera que escopir la imatge del líder rus és una expressió de «la seva opinió política» que no va comportar «cap disturbi públic». Per això, Estrasburg ha condemnat Rússia a indemnitzar el ciutadà amb 12.400 euros