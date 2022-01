Plaja diu que les mesures es retiraran «sense dilació» quan les xifres ho avalin però apunta que no s'ha arribat al pic

Actualitzada 18/01/2022 a les 13:10

El Govern revisarà cada setmana les restriccions per la covid en lloc de fer-ho cada 14 dies, com fins ara. De fet, la nova resolució que ha d'entrar en vigor aquest divendres tindrà ja una vigència de set dies. En aquesta, el Govern ha proposat mantenir totes les limitacions, a excepció del toc de queda d'1 a 6 del matí, que decau.La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha defensat el manteniment de la major part de restriccions ja que encara no s'ha arribat al pic de la sisena onada, tot i que els experts apunten que «pot ser qüestió de dies». El Govern ha garantit que eliminarà les restriccions quan les xifres ho permetin, «sense precipitació però sense dilació».