El Govern manté la resta de restriccions vigents una setmana de més i aixeca el toc de queda

Actualitzada 18/01/2022 a les 09:43

El Govern mantindrà la resta de restriccions que estan vigents ara mateix al marge del toc de queda, que s'aixecarà a partir de divendres, com ja va apuntar la setmana passada la portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja, i va confirmar la Comissió Delegada per a la Covid-19 aquest dilluns.Així doncs, segons han confirmat fonts del Govern a l'ACN, no es preveuen canvis més enllà del toc de queda i seguiran vigents mesures com el tancament de l'oci nocturn, la limitació de les reunions a 10 persones o les restriccions en els aforaments a l'interior de la restauració, el comerç, les instal·lacions esportives i la cultura.