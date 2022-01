El Consell de Ministres aprova el bo jove de 250 euros mensuals per ajudar a pagar el lloguer

Actualitzada 18/01/2022 a les 14:11

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el bo jove de 250 euros mensuals per ajudar a pagar el lloguer a persones d'entre 18 i 35 anys. La mesura beneficiarà uns 70.000 joves que tinguin un contracte laboral que no superi els 24.318 euros anuals (tres cops l'IPREM) i tindrà caràcter retroactiu des de l'1 de gener. L'ajuda s'aplicarà a cada jove i no a cada habitatge, per tant, en pisos compartits podrà haver-hi més d'un beneficiari. La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha destacat en roda de premsa que la mesura «suposarà un element important perquè l'habitatge deixi de ser un obstacle». A més, el govern espanyol també ha donat llum verda al Pla Estatal d'Accés a l'Habitatge 2022-2025 i a la Llei d'Arquitectura.