Com diferenciar la variant òmicron del refredat i de la grip?

El nou cep ha comportat un canvi en els símptomes habituals del coronavirus

Actualitzada 18/01/2022 a les 08:21

La variant òmicron del SARS-CoV2 ja predomina a Espanya. Cal tenir en compte que fins ara, els tres símptomes principals del coronavirus eren temperatura alta, tos contínua i pèrdua o canvi en el sentit de l'olfacte i el gust. Però amb l'auge d'òmicron, aquests símptomes han canviat, fet que pot confondre una persona que pot arribar a pensar que s'ha refredat o que té la grip.Encara que els quadres clínics són similars, hi ha alguns símptomes que permeten diferenciar els uns dels altres. Tot i així, el més senzill per descartar o confirmar que el contagi és de còvid és fer-se una prova PCR o un test d'antígens.La més lleu d'aquestes afeccions és el refredat que sol comportar esternuts, congestió nasal, moqueig, mal de coll, tos, degoteig de mucositat a la gola i llagrimeig. Aquest, normalment, arriba al punt màxim entre el segon i el tercer dia i triga a desaparèixer entre set i deu dies. El que sí que no causa el refredat és febre.Per la seva banda, la grip normalment ve acompanyada d'un procés febril i dolor muscular, tos, els mocs, esternuts i congestió nasal. També pot provocar la pèrdua de l'olfacte i el gust en alguns casos. En les infeccions més serioses deriva en mals de cap i calfreds, a més de problemes estomacals. La febre i la resta dels símptomes solen desaparèixer en una setmana, mentre que la tos sol persistir alguns dies més. La complicació més freqüent d'aquesta infecció respiratòria és la pneumònia.Finalment, òmicron es caracteritza per provocar fatiga extrema, febre, taquicàrdia, acceleració del ritme cardíac i dolor muscular. Un altre aspectes destacable d'òmicron és que els contagiats no perden ni el gust ni l'olfacte, com era habitual en positius de SARS-CoV-2. Entre altres símptomes hi ha mocs, mal de cap, esternuts i mal de coll.