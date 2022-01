Cada euro invertit en vacunes fa que Sanitat se n'estalviï 3,4

S'estalvia les despeses a les UCI, hospitalitzacions, defuncions i seqüeles

Actualitzada 17/01/2022 a les 17:57

Per cada euro invertit a comprar i posar vacunes contra la covid la sanitat pública se n'estalvia 3,4 per la reducció de despeses a les UCI, d'hospitalitzacions, de defuncions i de seqüeles, segons un estudi que publica la revista Vaccines.L'estudi ha estat liderat per l'àrea Metropolitana Nord de l'Institut Català de la Salut (ICS) i el Centre d'Estudis d'Economia i Salut (CRES-UPF), que han analitzat la relació cost-benefici de l'ús de les vacunes contra la covid-19.Segons l'estudi, per cada euro invertit en vacunes el sistema sanitari se n'estalvia 1,4 en hospitalitzacions, estades a l'UCI o proves PCR i TAR. una xifra que augmenta fins als 3,4 euros si a més es compta la reducció de la mortalitat i dels casos amb seqüeles.L'estudi s'ha elaborat entre l'inici de la campanya de vacunació (27 de desembre de 2020) fins al 30 de setembre de 2021, quan la majoria de casos de coronavirus eren deguts a les variants Delta i Alfa.Segons els investigadors, malgrat la recent entrada de la variant ómicron, aquests resultats continuen sent vàlids, ja que s'ha demostrat que les vacunes continuen sent efectives i, a més, s'ha iniciat el subministrament de la dosi de reforç, que encara contribuirà més en augmentar la protecció contra aquesta variant.De fet, per veure que les vacunes són efectives només cal veure que en aquests moments hi ha cinc vegades més casos que fa un any i, en canvi, la pressió hospitalària és similar (200 hospitalitzats menys i 50 ingressats en l'UCI més).Segons Francesc López Seguí, responsable de la Unitat d'Economia de la Salut de l'Hospital Germans Trias, «vacunar-se no només és un exercici de responsabilitat col·lectiva en termes de salut, sinó també en termes pressupostaris. Que una persona no es vacuni fa que uns altres s'infectin, en alguns casos amb conseqüències greus o fatals».«Igualment, que una persona no es vacuni té una repercussió econòmica... en un context en el qual el Sistema Sanitari ha hagut de dedicar molts milions d'euros, de manera extraordinària, per a fer front a la situació que vivim», ha afegit.L'estudi ha analitzat les xifres de la regió sanitària Metropolitana Nord, extrapolant-les a tota Catalunya.En l'estudi han participat professionals de l'Hospital Germans Trias, del grup BIOCOM-*SC de la Universitat Politècnica de Catalunya, de la Fundació Lluita Contra la Sida i les Malalties Infeccioses, de IrsiCaixa, de l'Atenció Primària de la Metropolitana Nord, del CMCiB i del Centre de Recerca en Economia i Salut de la Universitat Pompeu Fabra (CRES-UPF).