Augmenten a 78.439 els alumnes confinats a Catalunya, 4.387 més que dilluns

La llar d'infants privada Mafalda de Reus es troba tancada per coronavirus

Actualitzada 18/01/2022 a les 11:21

Els alumnes confinats aquest dimarts a Catalunya a causa de la covid són 78.439, el 5,45% del total, la qual cosa implica un augment de 4.387 respecte als confinats ahir.Així es desprèn de l'aplicació Traçacovid, que la conselleria d'Educació va engegar el curs passat per mostrar la incidència de la pandèmia a les escoles i instituts i que s'elabora amb la informació que faciliten els propis centres.Les dades de l'aplicació reflecteixen el nou protocol suavitzat de quarantenes, per la qual cosa el nombre de grups escolars confinats segueix sent baix comparat amb les xifres que llançava el trimestre anterior, que va acabar amb 273 grups escolars en quarantena.Així, aquest dimarts els grups confinats són 80, que pertanyen a 69 centres educatius, mentre que ahir els grups en quarantena van ser 73 i divendres passat 11.Totalment tancats per raons epidemiològiques es troben 4 centres educatius, que són les escoles d'educació infantil La Falguereta del Fogars de la Selva (Selva), Rodona de Barberà del Vallès (Vallès Occidental) i Mafalda de Reus (Baix Camp), a més de l'escola rural Tuixent del municipi de Josa i Tuixent (Alt Urgell).Els professors i PAS confinats avui a Catalunya són 6.843 (4,17% del total), 116 més que ahir, i entre el personal extern hi ha 37 persones confinades, quan ahir eren 34.El total de positius acumulats des que es va començar a comptabilitzar la incidència de la pandèmia als col·legis a finals d'aquest mes d'agost és de 204.349, dels quals 173.312 són alumnes (1,04% del total), 30.946 són docents i PAS (18,87% del total) i 91 membres del personal extern s'han contagiat de covid.En els últims 7 dies han resultat positius de covid 55.532 alumnes (3,86% del total), 6.742 docents i PAS (4,21%) i 33 membres del personal extern.