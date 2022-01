Antonio Resines continua a l'UCI però està estable

L'actor va ingressar el passat 22 de desembre per una insuficiència respiratòria aguda deguda a una pneumònia bilateral

Actualitzada 18/01/2022 a les 13:37

L'actor Antonio Resines continua a l'UCI de l'hospital Gregorio Marañón de Madrid després d'ingressar per una complicació provocada pel coronavirus. La seva dona, Ana Pérez-Lorente, ha confirmat aquesta setmana que l'actor es troba «estable».Resines va ingressar el passat 22 de desembre després de patir una insuficiència respiratòria aguda deguda a una pneumònia bilateral amb pronòstic greu.

L'actor, que té dos dosis de vacunes posades, estava a punt per rebre la de reforç quan es va contagiar. Resines no ha estat intubat però si que ha necessitat oxigen per respirar.



També han parlat sobre el seu estat de salut, els seus companys i amics Pepón Nieto i Javier Gutiérrez. El primer ha assegurat que Resines «és un home fort». «Jo tinc fe i esperança que s'en sortirà i que tirarà endavant. Segur que sí».



Per part seva, Javier Gutiérrez ha assegurat que, «com moltes persones que han tingut el coronavirus, no ho està passant bé». «És un home molt fort, amb moltíssima fortalesa, amb moltes ganes d'enganxar-se a la vida, i encara que està en una situació delicada, espero que les properes setmanes seguim tenint bones notícies esperançadores. Sortirà endavant segur», ha rematat.