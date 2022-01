Així s'ha d'organitzar la nevera per evitar els bacteris i conservar els aliments

S'han de consumir abans els productes que hagin entrat primer, diu l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició

Actualitzada 17/01/2022 a les 19:56

Consells per conservar els aliments

Netejar-la a fons, com a mínim, una vegada al mes. Mantenir la nevera a una temperatura màxima de 4 °C. Tenir en compte les dates de caducitat o consum preferent. Separar els aliments crus dels cuinats. Utilitzar el mètode FIFO. Fer ús de recipients tancats. Refrigerar o congelar els productes cuinats.

Com es poden distribuir els aliments a la nevera?

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició escriu des del Twitter oficial que «una distribució adequada dels aliments a la nevera és primordial per mantenir la seguretat alimentària». Amb aquesta afirmació, apareix el mètode FIFO, un dels principis a seguir a l'hora d'ordenar i conservar adequadament els productes a la nevera, de tal manera que no es posi en risc la seguretat alimentària.Concretament, el principi FIFO ve de l'anglès First In, First Out, que significa «primer a entrar, primer a sortir», és a dir, els aliments que primer entren en la nevera són els primers que han de consumir-se.«Segueix aquests senzills consells de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició», afegeixen. Aquests són els consells per a conservar adequadament els aliments en la nevera:A més d'aquests consells, cal saber que es poden seguir uns passos per col·locar els diferents aliments dins de la nevera:-Calaixos inferiors: guardar les fruites i verdures, ja que són productes que s'espatllen més fàcilment i han d'estar en un espai més fred i humit.-Baldes inferiors: posar les carns i els peixos. També es poden usar per col·locar els aliments a descongelar.-Prestatges intermedis: guardar ous, lactis, embotits i plats precuinats.-Baldes superiors: han de distribuir-se els aliments cuinats o llestos per al consum.-Porta de la nevera: productes sense necessitat de refrigeració baixa, com a begudes o salses.

A més, cal saber que hi ha aliments que no necessiten ser guardats a la nevera i, de fet, és millor deixar-los fos. És el cas dels plàtans i els tomàquets, ja que amb el fred no maduren correctament i perden el seu sabor. Els alls, les cebes i les patates també han d'estar fora de la nevera, en un lloc fresc i sec.