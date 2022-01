Activat l'avís preventiu de contaminació atmosfèrica per partícules a Barcelona

Actualitzada 18/01/2022 a les 12:41

El Departament d'Acció Climàtica ha activat un avís preventiu per contaminació atmosfèrica per nivells moderats de partícules en l'ambient a Barcelona i 39 municipis de la seva conurbació. Tots formen part de la Zona de Protecció Especial de l'Ambient Atmosfèric. L'avís preventiu és la fase prèvia a la possibilitat d'episodi ambiental. L'objectiu d'aquesta actuació és reduir les emissions de contaminats per evitar l'episodi. La mitjana diària dels nivells de PM10 durant aquest dilluns van ser superiors al límit de 50 µg/m³ en dues estacions de mesurament. La previsió a 24 hores indica que els nivells es mantindran elevats i es podria superar el valor diari de 50 µg/m³ durant aquest dimarts.