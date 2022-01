Margarita del Val sobre òmicron: «Pot ser molt greu»

La viròloga assegura que encara estem començant la sisena onada i que les hospitalitzacions i el nombre de morts pot augmentar considerablement

Actualitzada 17/01/2022 a les 09:53

Margarita del Val, la reconeguda viròloga del CSIC, ha mostrat la seva preocupació davant la sisena onada del coronavirus. Segons la científica, «estem començant la onada i no sabem i explotaran els casos d'hospitalització i de morts; a un nivell molt menor però el número de casos es tan superior que pot ser molt greu».Tot i això, Del Val ha explicat que cal analitzar la gravetat, les hospitalitzacions i la mortalitat de les persones de més risc quan la corba de positius comenci a baixar.

Tal i com ha explicat Margaria del Val en una entrevista a Ràdio 4 i La 2, hi ha molts casos «ocults» de covid-19 que fan pensar que la sisena onada està en descens però no és així. I ha destacat que «la menor gravetat dels contagis actuals és gràcies a la vacuna, no únicament a la 'debilitat' d'òmicron».



Del Val assegura que amb la variant òmicron hi ha menys possibilitats d'acabar hospitalitzat respecte la variant delta. Pero afirma que «hi ha tan poques persones no vacunades que encara no hi ha estudis suficients com per saber si òmicron és més lleu que la delta».