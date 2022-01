L'increment del preu màxim és conseqüència de l'alt valor de les cotitzacions de la matèria primera

Actualitzada 17/01/2022 a les 08:57

La bombona de butà de 12,5 quilograms puja a partir de dimarts un 4,91% sobre l'actual preu màxim vigent, fins a 17,75 euros per ampolla, segons publica avui el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).L'increment del preu màxim és conseqüència de l'alt valor de les cotitzacions de la matèria primera, tot i haver disminuït respecte al bimestre anterior (-9,37%), l'increment dels nòlits (+35,21%) i la depreciació de l'euro respecte al dòlar (-2,80%), han explicat a Efe fonts del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (Miteco).Per compensar l'increment de preus, el Govern va aprovar l'octubre passat una millora del bo social tèrmic amb càrrec als pressupostos del 2021, amb 100 milions d'euros addicionals, fins a 202,5 ​​milions.Gràcies a aquesta mesura, la compensació per als consumidors vulnerables, que depèn de la zona climàtica on visquin, va augmentar d'un mínim de 25 euros a 35 euros -unes dues bombones-, i d'un màxim de 123 a 370 euros, han recordat les fonts.El preu màxim de venda del GLP en envasos (bombona de butà) d'entre 8 i 20 kg està regulat i es revisa bimestralment el tercer dimarts del mes, per Resolució de la Direcció General de Política Energètica i Mines.Aquesta revisió es calcula en funció del cost de la matèria primera (propà i butà) als mercats internacionals, així com del cost dels nòlits (transport) i l'evolució del tipus de canvi eurodòlar.D'altra banda, aquesta revisió del preu, a l'alça o a la baixa, està limitada al 5%, acumulant-se l'excés o el defecte de preu per a la seva aplicació en revisions posteriors.El GLP envasat és una barreja d'hidrocarburs, principalment formada de butà, que serveix com a alternativa al gas natural per al consum energètic en envasos a pressió, especialment en poblacions o nuclis urbans sense connexió a la xarxa de gas natural.Actualment es consumeixen 68 milions d'envasos de GLP de diferents capacitats, dels quals 53 milions estan subjectes al preu màxim regulat (el 78 %). Es tracta d'un combustible en retrocés: des del 2009 al 2018 el consum total de GLP envasat ha baixat un 20 %, cal des del Miteco.